Рада может отказаться от ограничений выплат нардепам и чиновникам

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В случае принятия закона ограничения могут отменить уже в июле

Верховная рада может отменить ограничение выплат народным депутатам и чиновникам. В парламенте зарегистрировали соответствующий проект закона №3708.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Отметим, в апреле Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год. Согласно им, выплаты членам исполнительных органов и наблюдательных советов, народным депутатам, судьям, прокурорам ограничили.

В частности, в апреле 2020 года и на период до завершения месяца, в котором отменяется карантин, месячное вознаграждение и заработная плата руководителям, членам исполнительных органов и наблюдательных советов субъектов хозяйствования госсектора экономики не могла превышать 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года.

Также, согласно закону, зарплата, денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы госвласти и другие госорганы, органы местного самоуправления) не могли быть более 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года.

То есть, на время карантина начисленная заработная плата ограничена максимальным размером 47230 гривен.

Однако проект, который внесли в ВР, предлагает это ограничение снять.

"Предлагается внести изменение в части третьей статьи 29 закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год", которой предусмотреть, что ограничение применяется и действует не более трех месяцев со дня применения этого ограничения", - указано в пояснительной записке.

Напомним, 13 апреля Рада поддержала доработанный законопроект №3279-д об изменениях в бюджет-2020, в котором предусмотрены дополнительные выплаты медицинским работникам и сокращение выплат чиновникам.

Как писало РБК-Украина, в мае Верховный суд выступил против снижения зарплат судей на время карантина.

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Автор: Юлия Струк