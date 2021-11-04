Рада назначила нового министра стратегических отраслей: кто получил должность
Фото: Павел Рябикин стал министром по вопросам стратегических отраслей ()
Верховная рада Украины назначила министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Им стал Павел Рябикин.
Соответствующее решение поддержали народные депутаты, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.
Назначение Рябикина министром стратегических отраслей Украины поддержали 237 народных депутатов.
Как проголосовали фракции:
- "Слуга народа" - 197 за.
- ОПЗЖ - 0 за.
- "Европейская солидарность" - 0 за.
- "Батьківщина" - 0 за.
- "Голос" - 0 за.
- Группа "За майбутнє" - 14 за.
- Группа "Довіра" - 19 за.
Что известно о Рябикине
Работал заместителем министра транспорта и связи Украины, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Дании и занимал должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации.
С 23 марта 2017 года он был генеральным директором международного аэропорта "Борисполь". Затем возглавил Государственную таможенную службу Украины.