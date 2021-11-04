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Рада назначила нового министра стратегических отраслей: кто получил должность

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 13:46
Рада назначила нового министра стратегических отраслей: кто получил должность Фото: Павел Рябикин стал министром по вопросам стратегических отраслей ()
Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада Украины назначила министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Им стал Павел Рябикин.

Соответствующее решение поддержали народные депутаты, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Назначение Рябикина министром стратегических отраслей Украины поддержали 237 народных депутатов.

Как проголосовали фракции:

  • "Слуга народа" - 197 за.
  • ОПЗЖ - 0 за.
  • "Европейская солидарность" - 0 за.
  • "Батьківщина" - 0 за.
  • "Голос" - 0 за.
  • Группа "За майбутнє" - 14 за.
  • Группа "Довіра" - 19 за.

Что известно о Рябикине

Работал заместителем министра транспорта и связи Украины, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Дании и занимал должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации.

С 23 марта 2017 года он был генеральным директором международного аэропорта "Борисполь". Затем возглавил Государственную таможенную службу Украины.

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Павел Рябикин
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