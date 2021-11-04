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Рада призначила нового міністра стратегічних галузей: хто отримав посаду

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 13:46
Рада призначила нового міністра стратегічних галузей: хто отримав посаду Фото: Павло Рябікін став міністром з питань стратегічних галузей ()
Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада України призначила міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Ним став Павло Рябікін.

Відповідне рішення підтримали народні депутати, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Призначення Рябікіна міністром стратегічних галузей України підтримали 237 народних депутатів.

Як проголосували фракції:

  • "Слуга народу" - 197 за.
  • ОПЗЖ - 0 за.
  • "Європейська солідарність" - 0 за.
  • "Батьківщина" - 0 за.
  • "Голос" - 0 за.
  • Група "За майбутнє" - 14 за.
  • Група "Довіра" - 19 за.

Що відомо про Рябікіна

Працював заступником міністра транспорту та зв'язку України, надзвичайним та повноважним послом України у Данії та обіймав посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації.

З 23 березня 2017 року він був генеральним директором міжнародного аеропорту "Бориспіль". Потім очолив Державну митну службу України.

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Павло Рябікін
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