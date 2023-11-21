ua en ru
Вт, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рада має намір обмежити "чорний" експорт зерна з України

Україна, Вівторок 21 листопада 2023 14:50
UA EN RU
Рада має намір обмежити "чорний" експорт зерна з України Фото: Рада обмежить зернотрейдерів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада схвалила у першому читанні два законопроекти про боротьбу з "чорним" експортом зерна та неповерненням валютної виручки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка у Telegram.

За його даними, схвалено проекти 10168-2 про зміни до Податкового кодексу та 10169 про зміни до Митного кодексу.

Він додав, що до другого читання законопроекти будуть значно доопрацьовані разом із Мінагрополітики.

Що пропонують проекти

Проектом 10168-2 пропонується, що базою оподаткування для вивезення зерна та олійних є договірна (контрактна) вартість таких товарів, але не менш ніж середній показник міжнародних біржових котирувань, що склалися на такі товари на кожний 10 календарний день місяця.

Це стосується позицій 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206, 1507, 1512, 1514, 2306 відповідно до УКТ ЗЕД (зерно та олійні).

Проектом 10169 передбачається заборона на експорт, якщо договірна (контрактна) вартість товарів, що експортуються, нижча, ніж мінімальні експортні ціни, встановлені в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади.

Неповернення валютної виручки

Як повідомляло РБК-Україна, на засіданні фінансового комітету Ради Мінагрополітики дало оцінку неповернення валютної виручки від експорту агропродукції на рівні 4-6 млрд доларів.

Нагадаємо, Національний банк України зменшив з 11 листопада 2023 року термін повернення валютного виторгу для експортерів аграрної продукції вдвічі - зі 180 до 90 днів.

Раніше глава НБУ Андрій Пишний повідомив, що експортери станом на 1 вересня 2023 року не повернули в Україну близько 8 млрд доларів валютної виручки.

За його словами, "8 млрд доларів - серйозна цифра", що проблема повернення валютної виручки дійсно існує і має відчутний вплив.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
Помста за 128-му бригаду. ЗСУ вдарили по росіянах під час нагородження, у ворога багато "200-х"
Помста за 128-му бригаду. ЗСУ вдарили по росіянах під час нагородження, у ворога багато "200-х"
DAILY
Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію