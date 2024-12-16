Каллас про Грузію: Зурабішвілі буде при владі до 29 грудня, у цей період багато чого може статися

За словами Каллас, ЄС стривожений ситуацією в Грузії. Крім того, влада країни поводиться не так, як мала б, "враховуючи проєвропейський вектор зовнішньої політики Грузії, який, як ми бачимо з демонстрацій, підтримує грузинський народ".

"Звісно, всі події, які ми зараз спостерігаємо в Грузії, ідуть не в тому напрямі, в якому має рухатися країна-кандидат на вступ до ЄС. Тому ми збираємося обговорити, якими будуть наслідки для грузинського уряду, що застосовує репресії проти опозиції та використовує різні інструменти тиску. Ми обговоримо, що можемо зробити з європейського боку. Одне з питань, звичайно, стосується санкцій, а інше - обмеження безвізового режиму", - сказала вона.

Говорячи про санкції, Каллас сказала, що конкретний санкційний список уже запропоновано, але обговорення триває і необхідна згода всіх країн.

Крім цього, представник ЄС із закордонних справ заявила, що частина європейських політиків підтримують Саломе Зурабішвілі як єдиного легітимного президента Грузії.

"Що стосується президентських виборів, то президент Зурабішвілі буде при владі до 29 грудня, а в цей період може статися багато чого", - додала вона.

Зазначимо, за інформацією європейського редактора "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, ЄС сьогодні не запровадить санкції проти грузинських офіційних осіб, проти цього рішення виступили, зокрема, Угорщина, Словаччина та Румунія.