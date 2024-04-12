Рада директорів МВФ обрала Георгієву директором-розпорядником на другий термін

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду обрала Кристаліну Георгієву директором-розпорядником на другий п'ятирічний термін, який розпочнеться 1 жовтня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВФ.

Відповідно до процедури відбору, встановленої 13 березня 2024 року, Рада провела кілька обговорень, у тому числі з Георгієвою, єдиним кандидатом, висунутим на цю посаду, перш ніж ухвалити рішення сьогодні, 12 квітня.

"Приймаючи це рішення, Рада високо оцінила сильне та гнучке керівництво Георгієвої протягом її терміну повноважень, зумівши впоратися з низкою великих глобальних потрясінь. Пані Георгієва очолила безпрецедентну реакцію МВФ на ці потрясіння, включаючи схвалення нового фінансування на суму понад 360 млрд доларів з початку пандемії для 97 країн, полегшення обслуговування боргу найбідніших та найбільш уразливих членів Фонду та ін.”, - йдеться у зверненні координаторів Виконавчої ради МВФ.

Зазначається, що під її керівництвом фонд представив інноваційні механізми фінансування, у тому числі фонд стійкості та сталого розвитку, він також досяг збільшення квоти на 50 відсотків для збільшення постійних ресурсів Фонду і погодився додати до Ради МВФ третього голови з країн Африки на південь від Сахари.

У свою чергу, Георгієва подякувала Раді директорів за довіру та пообіцяла й надалі працювати над новими напрямками роботи фонду.

"Я глибоко вдячна за довіру та підтримку виконавчої ради Фонду, яка представляє 190 наших членів, і для мене велика честь продовжувати очолювати МВФ протягом другого п'ятирічного терміну", - зазначила Геогрієва.

За її словами, останніми роками МВФ допомагав країнам-членам долати послідовні потрясіння, включаючи пандемію, війни та конфлікти, а також кризу вартості життя.

"Фінансова підтримка, політичні рекомендації та робота з розвитку потенціалу МВФ, що здійснюється нашими співробітниками, сприяли зміцненню спроможності країн справлятися з високою невизначеністю та різкими змінами в економічних умовах", - додала вона.

Що відомо про Кристаліну Георгієву

Кристаліна Георгієва обіймає посаду директора-розпорядника з 1 жовтня 2019 року. Директор-розпорядник є головою оперативного персоналу МВФ та головою Виконавчої ради. Їй допомагають чотири заступники директора.

Вона відіграла важливу роль в отриманні великих кредитів для України, допомагаючи мобілізувати додаткові кошти, щоб допомогти її економіці витримати напругу дворічної війни проти вторгнення Росії.

Раніше з січня 2017 року вона обіймала посаду головного виконавчого директора Світового банку. З 1 лютого 2019 року до 8 квітня 2019 року вона була тимчасовим президентом для Групи Світового банку.

До цього вона працювала в Європейській комісії як комісар з міжнародного співробітництва, гуманітарної допомоги та реагування на кризи, а також віце-президентом з бюджету та ресурсів. Георгієва має ступінь доктора економічних наук та ступінь магістра політичної економії та соціології Університету національної та світової економіки у Болгарії, де вона також викладала з 1977 по 1991 рік.