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Рада будет обнародовать свои решения только в одном издании

Украина, Среда 16 декабря 2020 15:04
Рада будет обнародовать свои решения только в одном издании
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада будет обнародовать свои решения только в одном издании - "Голосе Украины". Соответсвующий законопроект №4334 нардепы приняли во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Ранее решения обнародовали также в "Ведомостях Верховной рады".

"Подписанные президентом Украины законы публикуются в газете "Голос Украины" и размещаются на официальном сайте Верховной рады. Такая публикация законов и других актов Верховной Рады является официальной", - гласит текст закона.

После подписания закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, ранее профильный комитет рекомендовал ВР одобрить этот закон во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря нардепы приняли за основу соответствующий законопроект №4334 о внесении изменений в Регламент ВР. За него проголосовали 246 парламентариев.

Отметим также, Рада хотела отменить обязательную публикацию законов и других нормативных актов в "Урядовом курьере". Документы правительства, включая проект государственного бюджета, предлагалось публиковать на Едином веб-портале органов исполнительной власти.

Однако впоследствии законы отозвали и сняли с рассмотрения парламента.

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