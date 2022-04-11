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Рад, что немецкая позиция меняется в пользу Украины, - Зеленский после разговора с Шольцом

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем общении м канцлером Германии Олафом Шольцом, и отметил, что позиция Германии меняется в пользу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ночное обращение главы государства.

Зеленский рассказал, что в воскресенье говорил с Шольцом относительно действий армии РФ и привлечения к ответственности всех виновных в военных преступлениях в Украине, а также как усилить санкции против страны-агрессора и как заставить ее искать мир.

"Рад отметить, что в последнее время немецкая позиция меняется в пользу Украины. Считаю это совершенно логичным. Поскольку этот курс поддерживается большинством немецкого народа. И я ему благодарен. Но ожидаю, что все, о чем мы договорились, будет реализовано. И это очень важно" - сказал президент.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии назвал убийства в Буче военным преступлением и призвал найти виновных.

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Владимир ЗеленскийГерманияОлаф Шольц