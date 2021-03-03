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На терминале в Днепре остановились работы из-за срыва государством строительства взлетной полосы

Новина українською → Днепр, Среда 03 марта 2021 21:25
На терминале в Днепре остановились работы из-за срыва государством строительства взлетной полосы Фото: аэропорт в Днепре (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

На стройплощадке международного аэропорта "Днепр" остановлена работа. Компания "Альтис", которая два месяца назад выиграла тендер на строительство для государства взлетно-посадочной полосы, еще даже не завезла технику.

Об этом сообщает местный сайт "Информатор".

Как сообщает издание, из-за срыва строительство взлетно-посадочной полосы - приостановлены работы и на пассажирском терминале, который будет построен за средства частного инвестора - группы DCH Александра Ярославского.

В рамках государственно-частного партнерства компания предоставляет около $ 100 млн. Из этой суммы частный инвестор уже успел вложить в строительство новых терминалов аэропорта Днепра порядка 4 млн долларов.

Напомним, осенью 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что государство начнет строить современную взлетно-посадочную полосу длинной 3,2 км, которая сможет принимать современные авиалайнеры. Был объявлен победитель тендера на разработку проекта - ООО "Автомагистраль-Пивдень".

В свою очередь, президент заявлял, что государство выделит в 2021 году 2 млрд грн на строительство взлетно-посадочной полосы в Днепре.

В январе 2021 года подряд на 4 млрд выиграла на тендере компания "Альтис-Констракшн", став подрядчиком на строительство для государства аэродрома в Днепре.

К процедурной проведения тендера, который прошел в системе публичных торгов Prozorro, вопросов не возникло. Однако эксперты заявили, что предложение победителя торгов "Альтис-Констракшн" подозрительно дешевое: победитель конкурса "сбил" цену на 30% - с 5,69 млрд грн до 3,95 млрд грн.

Другие шесть компаний, среди которых были и зарубежные с опытом строительства аналогичных объектов отказались от участия в конкурсе на строительство за мизерную как для такого масштабного проекта сумму.

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