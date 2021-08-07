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Работу метро в Киеве могут ограничить: когда и где

Автор: Анастасия Рокитна

Метрополитен сообщил о возможных ограничениях на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Причиной тому является футбольный матч.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

В субботу на НСК "Олимпийский" состоится матч (начало игры в 19:30) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Александрия" (Александрия). Из-за этого возможны некоторые изменения в работе столичного метро.

Так, после окончания игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

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