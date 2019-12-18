Работой Кличко недовольны почти половина киевлян, - опрос

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Рейтинг Кличко уже довольно давно находится ниже 50%

Деятельностью мэра Киева Виталия Кличко недовольны 49% жителей столицы, довольны - 42%. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в декабре 2019 года.

Данные социологов свидетельствуют, что уровень одобрения деятельности Кличко находится ниже 50% в течение последних трех лет.

По данным опроса, в декабре 2019 года работой Киевского городского совета довольны 31% (не удовлетворены - 53%), общественного транспорта - 43% (не довольны - 48%), образовательных учреждений столицы - 28% (47%), коммунальных служб и медицинских учреждений Киева - по 23% (не удовлетворены 70% и 63% соответственно).

Парки и скверы (70%), состояние дорог (45%) и общественный транспорт (30%) - сферы, где киевляне относительно чаще увидели улучшение за последние пять лет. В то же время, по мнению жителей столицы, значительно ухудшилась ситуация с борьбой с незаконным игорным бизнесом (38% считают, что она ухудшилась и лишь 7% улучшилась), незаконными застройками (48% и 7%), парковкой (49% и 5%) и загруженностью улиц и пробками (55% и 5%).

Относительное большинство опрошенных считают успехами действующего мэра Кличко парки и скверы (38%), качество дорог (22%), обустройство зон отдыха (21%) и мест занятия спортом (20%).

Две трети киевлян (68%) выразили однозначную готовность принять участие в выборах Киевсовета. Лидером является партия "Слуга народа", за которую отдали бы свои голоса 32,2% тех, кто определился и намерен принять в них участие. 12,4% проголосовали бы за партию "Удар" Кличко, 8,9% - за партию "Европейская солидарность", 6,9% - партию "Голос", 6,4% - партию "Батькивщина", 4,8 % - партию "Оппозиционная платформа - За життя", 4,6% - за партию ВО "Свобода". Рейтинг других политических сил - менее 4%. Важно, что около четверти опрошенных не определились с выбором.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 12-16 декабря 2019 года среди 1000 киевлян. Ошибка выборки - 3,2%.