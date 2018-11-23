Працівники Amazon в декількох країнах ЄС почали страйк

Фото: Amazon (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

Працівники логістичних центрів Amazon в Німеччині та Іспанії влаштували страйк

Працівники логістичних центрів інтернет-торгівлі Amazon в Німеччині та Іспанії в п'ятницю, 23 листопада, влаштували страйк, вимагаючи поліпшення умов праці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними німецької профспілки Verdi, працівники компанії будуть страйкувати протягом 24 годин до опівночі, вимагаючи кращої оплати праці та контрактів, що гарантують нормальні умови праці. Компанія Amazon повідомила, що участь у німецьких Бад-Герсфельд і Райнберг беруть близько 620 працівників.

В іспанському центрі Amazon, в Сан-Фернандо-де-Енарес, за даними профспілки, у страйку беруть участь до 90% персоналу, вони планують страйкувати також 24 листопада. При цьому в компанії повідомили, що ці цифри не відповідають дійсності і продовжують обробляти замовлення.

Тим часом у Парижі біля штаб-квартири Amazon відбулася акція екологічних активістів, які звинувачують компанію у заохоченні надмірного споживання і у відсутності системи переробки техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ринкова капіталізація онлайн-ритейлера Amazon перевищила 1 трлн доларів. До Amazon з американських компаній цю позначку вдалося подолати тільки Apple. Капіталізація онлайн-ритейлера Amazon в ході біржових торгів 4 вересня ненадовго перевищила 1 трлн доларів.