Работника Южноукраинской АЭС подозревают в поддержке России

Сотрудника Южноукраинской АЭС в Николаевской области подозревают в поддержке России. Он распространял соответствующий материал в социальных сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Южноукраинского городского суда.

"Житель города Южноукраинска подозревается в совершении противоправных действия, направленных на изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, возражения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - говорится в сообщении.

Мужчина публиковал пропагандистские материалы в российской социальной сети "Одноклассники".

По данному факту было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 436-2 УК, а 17 июня правоохранители провели обыски. Мужчине грозит наказание в виде пяти лет ограничения или лишения свободы с возможной конфискацией имущества.