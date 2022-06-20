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Работника Южноукраинской АЭС подозревают в поддержке России

Новина українською →
Южноукраинск, Понедельник 20 июня 2022 18:04
Работника Южноукраинской АЭС подозревают в поддержке России Фото: работник Южноукраинской АЭС распространял пропаганду (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Сотрудника Южноукраинской АЭС в Николаевской области подозревают в поддержке России. Он распространял соответствующий материал в социальных сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Южноукраинского городского суда.

"Житель города Южноукраинска подозревается в совершении противоправных действия, направленных на изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, возражения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - говорится в сообщении.

Мужчина публиковал пропагандистские материалы в российской социальной сети "Одноклассники".

По данному факту было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 436-2 УК, а 17 июня правоохранители провели обыски. Мужчине грозит наказание в виде пяти лет ограничения или лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Напомним, что оккупанты в Херсоне заменяют коллаборантов на "своих" людей из ОРДЛО.

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