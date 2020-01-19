В роботі WhatsApp стався збій

Фото: WhatsApp (Pexels)

Користувачі зазнають труднощів з підключенням до сервера, доступом до веб-сайту та авторизацією

В роботі програми WhatsApp 19 січня стався збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту Downdetector, який розглядає проблеми в роботі різних інтернет-ресурсів.

Повідомляється, що збої в месенджері спостерігаються приблизно з 12:35 за київським часом. Користувачі зазнають труднощів з підключенням до сервера (92%), доступом до веб-сайту (3%) і авторизацією (3%).

Крім того, користувачі соціальних мереж поскаржилися на некоректну роботу месенджера. Зокрема, вони відзначили, що в додаток перестало завантажуватися фото і відео, а також виникли проблеми з відправкою і одержанням голосових повідомлень.

Нагадаємо, користувачі смартфонів, які працюють на базі Windows Phone, з 31 грудня не можуть користуватися месенджером WhatsApp. Також з лютого месенджера позбудуться також і власники пристроїв на базі Android і iOS, зокрема версій Android 2.3.7 і старше і iOS 8 і старше.

Відзначається, месенджер буде підтримуватися лише на пристроях Android з версією 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) і вище, а також на iOS 9 і на новіших версіях.