ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В роботі WhatsApp стався збій

Новини » Телеком & IT     19.01.2020 - 17:56
В роботі WhatsApp стався збій
Фото: WhatsApp (Pexels)

Користувачі зазнають труднощів з підключенням до сервера, доступом до веб-сайту та авторизацією

В роботі програми WhatsApp 19 січня стався збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту Downdetector, який розглядає проблеми в роботі різних інтернет-ресурсів.

Повідомляється, що збої в месенджері спостерігаються приблизно з 12:35 за київським часом. Користувачі зазнають труднощів з підключенням до сервера (92%), доступом до веб-сайту (3%) і авторизацією (3%).

Крім того, користувачі соціальних мереж поскаржилися на некоректну роботу месенджера. Зокрема, вони відзначили, що в додаток перестало завантажуватися фото і відео, а також виникли проблеми з відправкою і одержанням голосових повідомлень.

Нагадаємо, користувачі смартфонів, які працюють на базі Windows Phone, з 31 грудня не можуть користуватися месенджером WhatsApp. Також з лютого месенджера позбудуться також і власники пристроїв на базі Android і iOS, зокрема версій Android 2.3.7 і старше і iOS 8 і старше.

Відзначається, месенджер буде підтримуватися лише на пристроях Android з версією 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) і вище, а також на iOS 9 і на новіших версіях.

В роботі Telegram і Instagram стався глобальний збій В роботі Приват24 стався збій
Новини України сбой
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся