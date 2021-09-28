В работе Twitter произошел масштабный сбой
Фото: в работе Twitter произошел сбой (Getty Images)
Вечером во вторник, 28 сентября, в работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой. Проблемы ощутили пользователи из США, Британии и ряда других стран, включая Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Downdetector.
По его данным, пользователи жаловались на трудности с входом в аккаунт и работу с сайтом.
Наибольшее число жалоб поступило из США, Великобритании, Канады и Германии.
Фото: в работе Twitter произошел сбой (скриншот)