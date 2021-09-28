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В работе Twitter произошел масштабный сбой

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Вторник 28 сентября 2021 19:43
В работе Twitter произошел масштабный сбой Фото: в работе Twitter произошел сбой (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером во вторник, 28 сентября, в работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой. Проблемы ощутили пользователи из США, Британии и ряда других стран, включая Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

По его данным, пользователи жаловались на трудности с входом в аккаунт и работу с сайтом.

Наибольшее число жалоб поступило из США, Великобритании, Канады и Германии.

Фото: в работе Twitter произошел сбой (скриншот)

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