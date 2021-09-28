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У роботі Twitter стався масштабний збій

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Вівторок 28 вересня 2021 19:43
У роботі Twitter стався масштабний збій Фото: у роботі Twitter стався збій (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері у вівторок, 28 вересня, в роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій. Проблеми відчули користувачі з США, Британії та ряду інших країн, включаючи Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Downdetector.

За його даними, користувачі скаржилися на труднощі з входом в обліковий запис і роботу з сайтом.

Найбільше число скарг надійшло з США, Великобританії, Канади та Німеччини.

Фото: в роботі Twitter стався збій (скріншот)

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