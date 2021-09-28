У роботі Twitter стався масштабний збій
Фото: у роботі Twitter стався збій (Getty Images)
Увечері у вівторок, 28 вересня, в роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій. Проблеми відчули користувачі з США, Британії та ряду інших країн, включаючи Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Downdetector.
За його даними, користувачі скаржилися на труднощі з входом в обліковий запис і роботу з сайтом.
Найбільше число скарг надійшло з США, Великобританії, Канади та Німеччини.
Фото: в роботі Twitter стався збій (скріншот)