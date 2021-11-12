В работе TikTok произошел сбой
Фото: в работе TikTok произошел сбой (Getty Images)
Сегодня, 12 ноября в работе соцсети TikTok произошел глобальный сбой. Самой распространенной проблемой, с которой сталкиваются сегодня пользователи - работа приложения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Downdetector.
Согласно данным сервиса, сбои начались примерно в 15:50 по Киеву. На текущий момент от пользователей из США поступило более 13 тысяч жалоб. В остальных странах наблюдаются незначительные проблемы.
Отметим, что кроме проблем с работой приложения - 51%, пользователи жалуются на доступ к новостной ленте - 29%, а также сообщают о проблемах при соединении с сервером - 21%.
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