ru ua
Пт, 12 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У роботі TikTok стався збій

Новость на русском →
П'ятниця 12 листопада 2021 16:42
У роботі TikTok стався збій Фото: в роботі TikTok стався збій (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 12 листопада в роботі соцмережі TikTok стався глобальний збій. Найпоширенішою проблемою, з якою стикаються сьогодні користувачі - робота програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Downdetector.

Згідно з даними сервісу, збої почалися приблизно о 15:50 за Києвом. На поточний момент від користувачів з США надійшло понад 13 тисяч скарг. В інших країнах спостерігаються незначні проблеми.

Відзначимо, що крім проблем з роботою програми - 51%, користувачі скаржаться на доступ до новинної стрічки - 29%, а також повідомляють про проблеми при з'єднанні з сервером - 21%.

У роботі TikTok стався збій

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
TikTok
NEWS
Скільки російських військових воює на Донбасі: в ЗСУ назвали кількість
Скільки російських військових воює на Донбасі: в ЗСУ назвали кількість
DAILY
"Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення