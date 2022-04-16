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В работе "Монобанка" произошел сбой

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Суббота 16 апреля 2022 22:58
В работе "Монобанка" произошел сбой Фото: "Монобанк" проводит регламентные работы (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В субботу, 16 апреля, в работе "Монобанка" произошел сбой. В частности, пользователи столкнулись с трудом при входе в приложение.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Регламентные работы. Приложение будет работать в обычном режиме в 23:30" – отображается в сообщении для пользователей.

Соучредитель банка Олег Гороховский подтвердил сбой в работе приложения в соцсетях. Он также пообещал скорейшее возобновление работы "Монобанка".

В работе &quot;Монобанка&quot; произошел сбой

Напомним, что у части заблокированного Мариуполя появилось стабильное подключение к сети.

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