В работе "Монобанка" произошел сбой
Фото: "Монобанк" проводит регламентные работы (Getty Images)
В субботу, 16 апреля, в работе "Монобанка" произошел сбой. В частности, пользователи столкнулись с трудом при входе в приложение.
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Регламентные работы. Приложение будет работать в обычном режиме в 23:30" – отображается в сообщении для пользователей.
Соучредитель банка Олег Гороховский подтвердил сбой в работе приложения в соцсетях. Он также пообещал скорейшее возобновление работы "Монобанка".
Напомним, что у части заблокированного Мариуполя появилось стабильное подключение к сети.
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