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В работе Instagram произошел глобальный сбой

Автор: Валерия Полищук

В среду вечером, 20 октября, пользователи социальной сети Instagram начали жаловаться на проблемы с работой сервиса. С чем связан сбой пока не известно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

В частности, пользователи соцсети жалуются на работу приложения, а также на проблемы с загрузкой фотографий и Stories. Также у пользователей возникают проблемы с работой сайта соцсети.

Больше всего на проблемы в работе сервиса жалуются пользователи США. Однако небольшие проблемы с работой сети наблюдаются и в Мексике, Великобритании, Германии, Франции. Также о небольшом сбое в работе соцсети сообщают жители Украины.

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