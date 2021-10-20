В работе Instagram произошел глобальный сбой

В среду вечером, 20 октября, пользователи социальной сети Instagram начали жаловаться на проблемы с работой сервиса. С чем связан сбой пока не известно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector .

В частности, пользователи соцсети жалуются на работу приложения, а также на проблемы с загрузкой фотографий и Stories. Также у пользователей возникают проблемы с работой сайта соцсети.

Больше всего на проблемы в работе сервиса жалуются пользователи США. Однако небольшие проблемы с работой сети наблюдаются и в Мексике, Великобритании, Германии, Франции. Также о небольшом сбое в работе соцсети сообщают жители Украины.