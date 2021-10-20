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В работе Instagram произошел глобальный сбой

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Среда 20 октября 2021 17:54
В работе Instagram произошел глобальный сбой Фото: В работе Instagram произошел глобальный сбой (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

В среду вечером, 20 октября, пользователи социальной сети Instagram начали жаловаться на проблемы с работой сервиса. С чем связан сбой пока не известно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

В частности, пользователи соцсети жалуются на работу приложения, а также на проблемы с загрузкой фотографий и Stories. Также у пользователей возникают проблемы с работой сайта соцсети.

Больше всего на проблемы в работе сервиса жалуются пользователи США. Однако небольшие проблемы с работой сети наблюдаются и в Мексике, Великобритании, Германии, Франции. Также о небольшом сбое в работе соцсети сообщают жители Украины.

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