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У роботі Instagram стався глобальний збій

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Середа 20 жовтня 2021 17:54
У роботі Instagram стався глобальний збій Фото: в роботі Instagram стався глобальний збій (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

У середу ввечері, 20 жовтня, користувачі соціальної мережі Instagram почали скаржитися на проблеми з роботою сервісу. З чим пов'язаний збій поки не відомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Зокрема, користувачі соцмережі скаржаться на роботу програми, а також на проблеми із завантаженням фотографій і Stories. Також у користувачів виникають проблеми з роботою сайту соцмережі.

Найбільше на проблеми в роботі сервісу скаржаться користувачі США. Однак невеликі проблеми з роботою мережі спостерігаються і в Мексиці, Великобританії, Німеччині, Франції. Також про невеликий збій в роботі соцмережі повідомляють жителі України.

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