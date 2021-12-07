В работе Facebook, Netflix и Disney+ произошел глобальный сбой

По данным сервиса, 74% сообщивших о проблемах пользователей Amazon жалуются на работу сайта, 14% не могут войти в свою учетную запись, 13% испытывают проблемы при работе с приложением.

Серьезный сбой также отмечается в работе Amazon Web Services - подразделения Amazon, которое оказывает услуги в сфере облачных вычислений. Из-за этого не работают Amazon Prime Video, магазин Amazon, Amazon Prime Music, Alexa.

В основном о неполадках сообщили жители США. Жалобы также поступают из Великобритании и Канады.

Также сбой в работе облачного сервиса Amazon привело к проблемам у ряда других сервисов, включая Facebook, Disney+, Tinder и Netflix.