UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В работе Facebook, Netflix и Disney+ произошел глобальный сбой

Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 7 декабря, в работе социальных сетей и онлайн-кинотеатров произошел сбой. Некоторые сервисы начали работать с перебоями, причины которых пока не известны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

По данным сервиса, 74% сообщивших о проблемах пользователей Amazon жалуются на работу сайта, 14% не могут войти в свою учетную запись, 13% испытывают проблемы при работе с приложением.

Серьезный сбой также отмечается в работе Amazon Web Services - подразделения Amazon, которое оказывает услуги в сфере облачных вычислений. Из-за этого не работают Amazon Prime Video, магазин Amazon, Amazon Prime Music, Alexa.

В основном о неполадках сообщили жители США. Жалобы также поступают из Великобритании и Канады.

Также сбой в работе облачного сервиса Amazon привело к проблемам у ряда других сервисов, включая Facebook, Disney+, Tinder и Netflix.

Читайте РБК-Украина в Google News
FacebookNetflix