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Работавшая в ООН дипломат обнаружена мертвой в Нью-Йорке, - New York Post

Нью-Йорк, Суббота 02 января 2021 03:42
Работавшая в ООН дипломат обнаружена мертвой в Нью-Йорке, - New York Post
Фото: флаг ООН (pon.org.ua)
Автор: Артур Родивилов

Дипломат, работавшая в Организации объединенных наций (ООН), была найдена мертвой в своей квартире в Нью-Йорке. Известно, что ей 38 лет.

Об этом сообщила газета New York Post.

По данным полиции, тело женщины обнаружили в канун Нового года, правоохранители предполагают, что она покончила с собой.

Издание не уточняет ее национальность или государство, в постоянном представительстве которого она работала, но отмечает, что там не ответили на запрос о комментарии.

В пресс-службе ООН не подтвердили информацию о кончине дипломата.

Напомним, 30 сентября в Киеве в бессознательном состоянии обнаружили сотрудницу посольства США. Она была госпитализирована с травмой головы, однако в больнице она умерла.

После полиция открыла дело по статье "умышленное убийство", однако правоохранители не исключают, что это был несчастный случай.

Также сообщалось, что на Мадагаскаре дипломат из Соединенных Штатов был найден мертвым в своем доме в Антананариву.

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