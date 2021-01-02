ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Дипломата, яка працювала в ООН, знайдено мертвою в Нью-Йорку, - New York Post

Нью-Йорк, Субота 02 січня 2021 03:42
Дипломата, яка працювала в ООН, знайдено мертвою в Нью-Йорку, - New York Post
Фото: прапор ООН (pon.org.ua)
Автор: Артур Родивилов

Дипломат, яка працювала в Організації об'єднаних націй (ООН), була знайдена мертвою у своїй квартирі в Нью-Йорку. Відомо, що їй 38 років.

Про це повідомила газета New York Post.

За даними поліції, тіло жінки виявили у переддень Нового року, правоохоронці припускають, що вона наклала на себе руки.

Видання не уточнює її національність або державу, у постійному представництві якої вона працювала, але зазначає, що там не відповіли на запит про коментар.

У прес-службі ООН не підтвердили інформацію про смерть дипломата.

Нагадаємо, 30 вересня у Києві в несвідомому стані виявили співробітницю посольства США. Вона була госпіталізована з травмою голови, однак у лікарні вона померла.

Після поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство", проте правоохоронці не виключають, що це був нещасний випадок.

Також повідомлялося, що на Мадагаскарі дипломат зі Сполучених Штатів був знайдений мертвим у своєму будинку в Антананаріву.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі дипломатыпреступления

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся