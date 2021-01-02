Дипломата, яка працювала в ООН, знайдено мертвою в Нью-Йорку, - New York Post

Фото: прапор ООН (pon.org.ua)

Дипломат, яка працювала в Організації об'єднаних націй (ООН), була знайдена мертвою у своїй квартирі в Нью-Йорку. Відомо, що їй 38 років.

Про це повідомила газета New York Post.

За даними поліції, тіло жінки виявили у переддень Нового року, правоохоронці припускають, що вона наклала на себе руки.

Видання не уточнює її національність або державу, у постійному представництві якої вона працювала, але зазначає, що там не відповіли на запит про коментар.

У прес-службі ООН не підтвердили інформацію про смерть дипломата.

Нагадаємо, 30 вересня у Києві в несвідомому стані виявили співробітницю посольства США. Вона була госпіталізована з травмою голови, однак у лікарні вона померла.

Після поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство", проте правоохоронці не виключають, що це був нещасний випадок.

Також повідомлялося, що на Мадагаскарі дипломат зі Сполучених Штатів був знайдений мертвим у своєму будинку в Антананаріву.