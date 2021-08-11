Работали на спецслужбы РФ: разоблачена сеть интернет-агентов

Указано, что по заданию "кураторов" злоумышленники призвали к ведению агрессивной войны и изменению границ государственной границы Украины.

Так, вражеская агентура использовала информацию из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР".

В результате обысков по местам пребывания злоумышленников в разных регионах Украины правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

По информации СБУ, пророссийские агенты действовали на территории городов Чернигов, Мариуполь и Запорожье.

Правоохранители сообщили злоумышленникам о подозрении по:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 436 (пропаганда войны) УКУ.

Одного из фигурантов осудили на три года тюрьмы.

Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к информационно-подрывной деятельности.