Как работает кэшбэк от «Быстрозайм»?

Кэшбэк – это сервис, который позволяет экономить деньги на покупках. И работает это очень просто. Вы покупаете товар, оплачиваете полную его стоимость, а часть потраченной суммы спустя время возвращается обратно вам. Это позволяет экономить деньги.

Как это работает? Вы рассчитываетесь в магазине за покупку, а он, в качестве платы за лояльность, возвращает небольшой процент от суммы каждой покупки. В этом процессе участвует не только клиент и магазин, а специальные сервисы, через которые и возвращаются средства. Многие не пользуются этим, потому что считают процесс слишком сложным и запутанным. Сейчас мы развеем этот миф о расскажем, как работает кэшбэк на примере компании «Быстрозайм».

У различных компаний и банков отличаются не только правила начисления кэшбэка, но и правила его выплаты. Чаще всего он выплачивается в начале следующего месяца или конце текущего, при этом выводится вся заработанная сумма. Но и в этом случае возможны варианты. Например, в «Быстрозайм» все работает очень просто. Сумма от каждой покупки начисляется на банковскую карту в период до 30 дней. Система работает так, потому что до выплаты кэшбэка магазин-партнер должен убедиться, что товар получен и возврата не будет.

Как воспользоваться системой кэшбэк в «Быстрозайм»? Для этого необходимо перейти на сайт компании, зарегистрироваться и совершить любую покупку в одном из популярных магазинов Украины. Кроме этого, можно воспользоваться удобным мобильным приложением, которое можно скачать на площадках Google Play Market. В приложении все работает точно так же, как и на сайте – совершаете покупку и получаете деньги на свой кошелек.

В чем преимущества кэшбэка от «Быстрозайм»? Во-первых, это удобно. Сайт и приложение разработаны таким образом, чтобы максимально упростить процедуру возврата части средств от покупок. Во-вторых, это быстро. Всего несколько простых действий помогут уже сегодня начать экономить на покупках. В-третьих, надежно. Деньги от каждой покупки будут возвращаться вам на указанный счет.

С полной информацией о кэшбэк-сервисе от компании “Быстрозайм” можно ознакомиться на сайте, а так же в самом приложении. Минимальная сумма вывода средств составляет - 100 грн. Компания «Быстрозайм» позаботилась о том, чтобы у вас была возможность вывода без комиссии и скрытых сборов.

Для чего существует такой сервис? Задача проста – помочь вам сэкономить деньги и получить удовольствие от процесса покупки товаров. Не ограничивайте себя, пользуйтесь услугами кэшбэка от «Быстрозайм», чтобы уже сегодня начать потреблять грамотно.