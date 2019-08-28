Работа над законопроектом о цифровой экономике практически завершена, - МЭРТ

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На сегодня в Украине уже 5,5 тыс. документов пересылаются в электронной форме ежедневно

В Министерстве экономического развития и торговли Украины практически завершена работа над проектом закона о цифровой экономике. Об этом сообщил глава ведомства, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЭРТ.

В среду, 28 августа, Кубив представил отчет о достижениях в сфере цифровой экономики. Что касается законопроекта о цифровой экономике, то его разработка почти завершена.

"Он станет важным системным документом для цифрового развития Украины и добавит +5-7% к ВВП ежегодно", - отметил Кубив.

Он также добавил, что в течение 2018 года в Украине электронная коммерция выросла на 25%. Сейчас государство занимает второе место в Европе по темпам электронной коммерции.

Кубив также напомнил, что с 30 января 2019 года правительством установлен обязателеный цифровой формат государственной политики - принцип "цифровой по умолчанию" (digital by default).

"Это означает, что органы государственной власти должны в первую очередь работать в digital-формате для документов", - уточнил первый вице-премьер.

В целом, по данным МЭРТ, благодаря системе электронного взаимодействия государственных информресурсов "Трембита" уже почти 5500 документов ежедневно пересылаются в электронной форме.

Напомним, в июле 2019 года стало известно, что Европейский союз выделит Украине 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления.