Работа комиссии по отбору новых членов НКРЭКУ является примером для всех госструктур, - эксперт

По мнению эксперта, результаты отбора кандидатов, проведенного номинационной комиссией НКРЭКУ, достаточно объективные

Номинационная комиссия по отбору кандидатов на должность членов НКРЭКУ работала открыто, прозрачно и профессионально. Такое мнение озвучил эксперт, директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Лично у меня никаких претензий к работе комиссии нет. Да, там, как и везде, можно говорить о субъективность решений, но это нормально. Ведь решение принимают субъекты, и у каждого члена комиссии есть свое личное мнение. Невозможно говорить о 100% объективности, но и о предвзятости речь не идет. Все принималось открыто, прозрачно, каждый мог высказать свои предложения, они были учтены секретарем комиссии. Если бы у нас конкурсные комиссии в других госорганах по отбору кандидатов работали так, как комиссия по отбору членов НКРЭКУ, у нас был бы намного качественнее отбор кандидатов в госструктурах", - отметил Геннадий Рябцев.

По мнению эксперта, результаты отбора кандидатов, проведенного номинационной комиссией НКРЭКУ, достаточно объективные, в финальном списке - специалисты с большим опытом в сфере энергетики и рынка коммунальных услуг.

"Результаты близки к тем, которые могут быть названы объективными. Если речь о профессиональных качествах, то каждый из этого списка имеет право считаться экспертом в этой сфере. По всем кандидатам соблюдены необходимые требования, формально они все отвечают выдвигаемым критериям, они все проявили знания во время собеседования, все процедуры конкурсного отбора проводились в присутствии большого количества заинтересованных лиц, и каждый мог самостоятельно оценить результаты отбора. К квалификации кандидатов у меня никаких претензий нет", - сообщил Геннадий Рябцев.

Напомним, Номинационная комиссия по отбору новых членов НКРЭКУ на заседании 14 мая утвердило перечень из 10 кандидатов для передачи на рассмотрение президенту Украины. В перечень победителей конкурса вошли: Александр Формагей, Елена Антонова, Дмитрий Коваленко, Оксана Кривенко, Андрей Борисенко, Алексей Магда, Валерий Цаплин, Руслан Кайдаш, Евгений Маглеваный, Дмитрий Олефир.