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Интервью

Работа комиссии по отбору новых членов НКРЭКУ является примером для всех госструктур, - эксперт

НовостиЭнергетика    29.05.2018 - 18:11
Фото: НКРЕКП (пресс-служба КГОПРОиНУ)
Фото: НКРЕКП (пресс-служба КГОПРОиНУ)

По мнению эксперта, результаты отбора кандидатов, проведенного номинационной комиссией НКРЭКУ, достаточно объективные

Номинационная комиссия по отбору кандидатов на должность членов НКРЭКУ работала открыто, прозрачно и профессионально. Такое мнение озвучил эксперт, директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Лично у меня никаких претензий к работе комиссии нет. Да, там, как и везде, можно говорить о субъективность решений, но это нормально. Ведь решение принимают субъекты, и у каждого члена комиссии есть свое личное мнение. Невозможно говорить о 100% объективности, но и о предвзятости речь не идет. Все принималось открыто, прозрачно, каждый мог высказать свои предложения, они были учтены секретарем комиссии. Если бы у нас конкурсные комиссии в других госорганах по отбору кандидатов работали так, как комиссия по отбору членов НКРЭКУ, у нас был бы намного качественнее отбор кандидатов в госструктурах", - отметил Геннадий Рябцев.

По мнению эксперта, результаты отбора кандидатов, проведенного номинационной комиссией НКРЭКУ, достаточно объективные, в финальном списке - специалисты с большим опытом в сфере энергетики и рынка коммунальных услуг.

"Результаты близки к тем, которые могут быть названы объективными. Если речь о профессиональных качествах, то каждый из этого списка имеет право считаться экспертом в этой сфере. По всем кандидатам соблюдены необходимые требования, формально они все отвечают выдвигаемым критериям, они все проявили знания во время собеседования, все процедуры конкурсного отбора проводились в присутствии большого количества заинтересованных лиц, и каждый мог самостоятельно оценить результаты отбора. К квалификации кандидатов у меня никаких претензий нет", - сообщил Геннадий Рябцев.

Напомним, Номинационная комиссия по отбору новых членов НКРЭКУ на заседании 14 мая утвердило перечень из 10 кандидатов для передачи на рассмотрение президенту Украины. В перечень победителей конкурса вошли: Александр Формагей, Елена Антонова, Дмитрий Коваленко, Оксана Кривенко, Андрей Борисенко, Алексей Магда, Валерий Цаплин, Руслан Кайдаш, Евгений Маглеваный, Дмитрий Олефир.

Заседание конкурсной комиссии по отбору членов НКРЭКУ состоится 14 мая
Теги публикации: НКРЭКУ, комиссия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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