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Робота комісії з відбору нових членів НКРЕКП є прикладом для всіх держструктур, - експерт

НовиниЕнергетика    29.05.2018 - 18:11
Фото: НКРЕКП (пресс-служба КМОППОіНУ)
Фото: НКРЕКП (пресс-служба КМОППОіНУ)

На думку експерта, результати відбору кандидатів, проведеного номінаційною комісією НКРЕКП, досить об'єктивні

Номінаційна комісія з відбору кандидатів на посаду членів НКРЕКП працювала відкрито, прозоро і професійно. Таку думку озвучив експерт, директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

"Особисто у мене ніяких претензій до роботи комісії немає. Так, там, як і скрізь, можна говорити про суб'єктивність рішень, але це нормально. Адже рішення приймають суб'єкти, і у кожного члена комісії є своя особиста думка. Неможливо говорити про 100% об'єктивності, але й про упередженість мова не йде. Все приймалося відкрито, прозоро, кожен міг висловити свої пропозиції, вони були враховані секретарем комісії. Якби у нас конкурсні комісії в інших держорганах з відбору інших кандидатів працювали так, як комісія з відбору членів НКРЕКП, у нас був би набагато якісніше відбір кандидатів в держструктурах", - зазначив Геннадій Рябцев.

На думку експерта, результати відбору кандидатів, проведеного номінаційною комісією НКРЕКП, досить об'єктивні, в фінальному переліку - фахівці з великим досвідом в сфері енергетики і ринку комунальних послуг. 

"Результати близькі до тих, які можуть бути названі об'єктивними. Якщо мова про професійні якості, то кожен з цього списку має право вважатися експертом в цій сфері. По всіх кандидатах дотримані необхідні вимоги, формально вони всі відповідають висунутим критеріям, вони все проявили знання під час співбесіди, всі процедури конкурсного відбору проводилися в присутності великої кількості зацікавлених осіб, і кожен міг самостійно оцінити результати відбору. До кваліфікації кандидатів у мене ніяких претензій немає", - повідомив Геннадій Рябцев.

Нагадаємо, Номінаційна комісія з відбору нових членів НКРЕКП на засіданні 14 травня затвердила перелік з 10 кандидатів для передачі президенту України на розгляд. До переліку переможців конкурсу увійшли: Олександр Формагей, Олена Антонова, Дмитро Коваленко, Оксана Кривенко, Андрій Борисенко, Олексій Магда, Валерій Цаплін, Руслан Кайдаш, Євген Магльований, Дмитро Олефір. 

Засідання конкурсної комісії з відбору членів НКРЕКП відбудеться 14 травня
Теги публікації: НКРЭКУ, комиссия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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