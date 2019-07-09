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Работа по интеграции в НАТО и ЕС поставлена на паузу, - Климпуш-Цинцадзе

Новости » Политика    09.07.2019 - 16:33
Работа по интеграции в НАТО и ЕС поставлена на паузу, - Климпуш-Цинцадзе
Фото: Иванна Климпуш-Цинцадзе (nato.int)

Она отметила, что саммит Украина-ЕС показал успешное выполнение программ, над которыми работала команда Порошенко

Работа по интеграции в ЕС и НАТО, которую команда Петра Порошенко выполняла последние пять лет, сейчас фактически поставлена на паузу. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, кандидат в народе депутаты от партии "Европейская Солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе во время презентации результатов всеукраинских социологических исследований относительно отношения и осведомленности общественности относительно вступления Украины в ЕС и НАТО, сообщает РБК-Украина.

"Саммит Украина-ЕС показал успешное выполнение программ, над которыми работала команда Петра Порошенко. Сейчас для меня важен другой вопрос: с кем вместе мы можем дальше продолжать реализацию целей, которые заложены во вчерашней Декларации Саммита Украина-ЕС. Кто готов продолжить работу, которую мы проводили последние пять лет? Кто готов взять на себя ответственность за активную и профессиональную работу?", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, подавляющее количество украинцев поддерживает продвижение Украины в Европейский Союз и НАТО, и эта поддержка неуклонно растет.

"Мы видим признание украинцами того, что они уже много знают о ЕС и НАТО и одновременно требуют большого количества дополнительной информации. Исследование говорит о том, что нам надо сосредоточиться на разъяснении: что конкретно европейская и евроатлантическая интеграция несет не сугубо для государства Украина, а для каждого отдельного украинца, его уверенности в завтрашнем дне", - подчеркнула вице-премьер-министр.

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Новости Украины ЕвросоюзНАТОИванна Климпуш-ЦинцадзеЕвропейская солидарность
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