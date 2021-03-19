Работа Facebook, Instagram и Whatsapp восстановлена после глобального сбоя

Компания Facebook устранила техническую проблему, которая повлекла глобальный сбой в работе ее услуг. Сегодня, 19 марта, свыше миллиона человек сообщили о проблемах со своими приложениями.

Более миллиона людей сообщали о проблемах с Instagram, тогда как почти 20 000 пользователей писали о проблемах с WhatsApp, сообщает веб-сайт отслеживания отключений Downdetector.com.

Представитель Facebook заявил, что компания решила проблему, которая препятствовала доступу к ее услугам.

Эта проблема коснулась непосредственно соцсети Facebook и ее мессенджера, соцсети Instagram и мессенджера Whatsapp.

Напомним, 19 марта в работе социальных сетей Instagram и Whatsapp, а также приложения Facebook Messenger произошел сбой. Пользователи жаловались, что не могут загрузить ленту, а также войти на свою страницу и отправить сообщение.

О сбоях в соцсетях пользователи начали сообщать около 19:00 по киевскому времени. Проблемы наблюдались в разных странах, в том числе и в Украине.

Сервис получил более 20 тысяч сообщений о сбоях в работе Instagram. Более чем половина пользователей сообщали, что приложение не загружается, а более 30% не могут зайти в него.