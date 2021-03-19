Роботу Facebook, Instagram і Whatsapp відновлено після глобального збою

Компанія Facebook усунула технічну проблему, яка спричинила глобальний збій у роботі її послуг. Сьогодні, 19 березня, понад мільйон людей повідомили про проблеми зі своїми додатками.

Понад мільйон людей повідомляли про проблеми з Instagram, тоді як майже 20 000 користувачів писали про проблеми з WhatsApp, повідомляє веб-сайт відстеження відключень Downdetector.com.

Представник Facebook заявив, що компанія вирішила проблему, що перешкоджала доступу до її послуг.

Ця проблема торкнулася безпосередньо соцмережі Facebook і її месенджера, соцмережі Instagram та месенджера Whatsapp.

Нагадаємо, 19 березня у роботі соціальних мереж Instagram і Whatsapp, а також додатка Facebook Messenger стався збій. Користувачі скаржилися, що не можуть завантажити стрічку, а також увійти на свою сторінку, і відправити повідомлення.

Про збої в соцмережах користувачі почали повідомляти близько 19:00 за київським часом. Проблеми спостерігалися в різних країнах, в тому числі й в Україні.

Сервіс отримав понад 20 тисяч повідомлень про збої в роботі Instagram. Більш ніж половина користувачів повідомляли, що додаток не завантажується, а понад 30% не можуть зайти в нього.