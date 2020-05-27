Рабочие места и поддержка бизнеса: представлена программа стимулирования экономики

Кабинет министров Украины представил программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии коронавируса COVID-19. Программа направлена на поддержку бизнеса и создание рабочих мест.

Соответствующая презентация прошла на заседании правительства передает корреспондент РБК-Украина.

На презентации было заявлено, что Программа предполагает внедрение мер для стабилизации и устойчивого развития экономики, а также роста занятости населения.

Как уточнил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, предусмотрена реализация около 230 мер, большинство из которых уже введены.

"Инициативы направлены на улучшение доступа к финансам, доступа к рынкам, совершенствование регулирования, содействие модернизации, устойчивому развитию отраслей и борьбу с безработицей", - добавил он.

В программе содержится три раздела:

Краткосрочные инициативы в ответ на COVID-19;

Гарантия безопасного функционирования экономики;

Поддержка отраслей и защита товаров, работ и/или услуг от импортной альтернативы.

Отметим, на данный момент полная версия программы не готова. Она будет обнародована после доработки в ближайшие дни.

Напомним, по состоянию на май количество официальных безработных в Украине превысило полмиллиона человек, это почти на половину больше, чем весной прошлого года.

Отметим, в Украине действуют налоговые льготы из-за карантина - от налогов освободили доплаты медикам, помощь по частичной безработице, а также предпринимателям разрешили получать такую помощь.