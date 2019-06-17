Рабинович: Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания

Новый президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни единого своего предвыборного обещания и даже не пытается этого сделать. Об этом в прямом эфире телеканала "112 Украина" заявил глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя", народный депутат Вадим Рабинович, передает РБК-Украина.

"Ни одного предвыборного обещания Владимир Зеленский не выполнил. Мира при нем не будет, в экономике ничего не сделано. У них есть только красивые, абсолютно отличающиеся от прежнего режима идеи. Как сказал сам Зеленский, у них есть несколько креативных идей для возобновления мирного процесса. Но ведь креативные идеи хороши в другом месте", – пояснил политик.

Он отметил, что во время парламентских выборов украинцам нужно будет хорошо подумать над тем, за кого отдать свой голос.

"К сожалению, мы ошиблись еще раз, когда понадеялись на "Слугу народа". Голосовать за партию, которая ведет нас в НАТО, представители которой отказываются понижать тарифы... Тут нужно просто еще раз хорошо подумать", – подытожил Рабинович.

Напомним, ранее глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" предупредил, что партия "Слуга народа" не принесет Украине долгожданный мир.

"Уже сейчас все законы – побоку, а если партия Зеленского займет большую часть парламента, то мира в Украине не будет никогда", – сказал парламентарий.