Рабинович предложил заморозить выплаты по внешним долгам Украины на следующие 40 лет

Лидер партии "За життя" и народный депутат Вадим Рабинович заявил о необходимости реструктуризировать внешние долги Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

По словам Рабиновича, внешние долги Украины необходимо реструктуризировать, поскольку в стране нет средств, чтобы их выплачивать.

"Нельзя взимать долги с Украины, так как нечего взимать. Все экономисты знают, что в следующем году мы не в состоянии будем обслуживать наши внешние долги, набранные этой властью. Поэтому они подлежат реструктуризации по примеру Греции и других стран", - заявил он.

Рабинович также предложил заморозить выплаты по внешним долгам Украины на следующие 40 лет, чтобы страна могла восстановить свою экономику и финансовое положение.

"Мое предложение для западных партнеров по реструктуризации внешнего долга Украины очень простое: мы стоим как форпост, охраняя вашу западную демократию, а вы на 40 лет остановите выплаты по нашим долгам", - заявил нардеп.

Без такой реструктуризации, уверен политик, украинская экономика продержится всего несколько месяцев. Кроме того, Рабинович напомнил, что недавно анонсированное повышение тарифов на ЖКХ для населения - одно из основных требований Международного валютного фонда. По его мнению, диалог с МВФ необходимо выстраивать, учитывая исключительно интересы собственной страны и населения.

"Международный валютный фонд - это финансовая организация. Пусть и занимается финансами, а не выставляет нам требования", - заявил он.