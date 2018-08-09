Рабінович запропонував заморозити виплати за зовнішніми боргами України на наступні 40 років

Лідер партії "За життя" та народний депутат Вадим Рабінович заявив про необхідність реструктуризувати зовнішні борги України. Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

За словами Рабіновича, зовнішні борги України необхідно реструктуризувати, оскільки в країні немає коштів, щоб їх виплачувати.

"Не можна стягувати борги з України, так як нічого стягувати. Всі економісти знають, що в наступному році ми не в змозі будемо обслуговувати наші зовнішні борги, набрані цією владою. Тому вони підлягають реструктуризації за прикладом Греції та інших країн", - заявив він.

Рабінович також запропонував заморозити виплати за зовнішніми боргами України на наступні 40 років, щоб країна могла відновити свою економіку і фінансове становище.

"Моя пропозиція для західних партнерів щодо реструктуризації зовнішнього боргу України дуже проста: ми стоїмо як форпост, охороняючи вашу західну демократію, а ви на 40 років зупиніть виплати за нашими боргами", - заявив нардеп.

Без такої реструктуризації, впевнений політик, українська економіка протримається всього кілька місяців. Крім того, Рабінович нагадав, що нещодавно анонсоване підвищення тарифів на ЖКГ для населення - одна з основних вимог Міжнародного валютного фонду. На його думку, діалог з МВФ необхідно вибудовувати, враховуючи виключно інтереси власної країни і населення.

"Міжнародний валютний фонд - це фінансова організація. Нехай і займається фінансами, а не виставляє нам вимоги", - заявив він.