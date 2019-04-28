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Рабинович: законопроект "Самопомочи" о полномочиях президента - это попытка госпереворота


Рабинович заявил, что законопроект "Самопомочи" делает президента "ручной обезьянкой"

Законопроект "О президенте" партии "Самопомич" может ограничить целый ряд полномочий главы государства, что является попыткой государственного переворота. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" выразил народный депутат и глава политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Законопроект, который подала "Самопомич", делает президента "ручной обезьянкой". Полномочия президента выписаны в Конституции, а не в законе - отменить законами Конституцию нельзя. Но с 1991 года, последовательно нарушая Конституцию, разные президенты вносили разные изменения", - пояснил парламентарий.

Народный депутат считает, что в то время, когда новоизбранный глава Украины еще не вступил в свои полномочия, принятие закона "О президенте" может расцениваться как попытка государственного переворота.

"Я считаю, что нам нужно определиться, какую страну мы строим - президентскую или парламентскую. Но в ситуации, когда президент победил неделю назад, еще не вступил в свою должность, а депутаты четыре с половиной года лелеяли его полномочия, а сейчас прозрели и решили, что нужно забрать их у президента... Я считаю, что это либо попытка государственного переворота, либо попытка подменить волеизъявление граждан нашей страны. И делают это фактически представители одной области. Насколько это законно? Думаю, ответ очевиден", - подытожил Рабинович.

Ранее глава партии "Оппозиционная платформа - За життя" осудил принятие Верховной радой закона "О функционировании украинского языка как государственного", назвав его неправомерным.

"Верховная рада, в которой спикер не может предъявить 226 представителей коалиции, является незаконной. Принятые ею законы являются не законами, а преступлениями. Закон про язык сейчас уже не актуален и не нужен. Это все было частью предвыборной агитации. То, что сегодня народные депутаты поддержали этот законопроект, абсолютно противоречит тому, что избрал народ Украины", - подчеркнул политик.

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