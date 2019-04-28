Рабинович: законопроект "Самопомочи" о полномочиях президента - это попытка госпереворота

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба нардепа)

Рабинович заявил, что законопроект "Самопомочи" делает президента "ручной обезьянкой"

Законопроект "О президенте" партии "Самопомич" может ограничить целый ряд полномочий главы государства, что является попыткой государственного переворота. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" выразил народный депутат и глава политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Законопроект, который подала "Самопомич", делает президента "ручной обезьянкой". Полномочия президента выписаны в Конституции, а не в законе - отменить законами Конституцию нельзя. Но с 1991 года, последовательно нарушая Конституцию, разные президенты вносили разные изменения", - пояснил парламентарий.

Народный депутат считает, что в то время, когда новоизбранный глава Украины еще не вступил в свои полномочия, принятие закона "О президенте" может расцениваться как попытка государственного переворота.

"Я считаю, что нам нужно определиться, какую страну мы строим - президентскую или парламентскую. Но в ситуации, когда президент победил неделю назад, еще не вступил в свою должность, а депутаты четыре с половиной года лелеяли его полномочия, а сейчас прозрели и решили, что нужно забрать их у президента... Я считаю, что это либо попытка государственного переворота, либо попытка подменить волеизъявление граждан нашей страны. И делают это фактически представители одной области. Насколько это законно? Думаю, ответ очевиден", - подытожил Рабинович.

Ранее глава партии "Оппозиционная платформа - За життя" осудил принятие Верховной радой закона "О функционировании украинского языка как государственного", назвав его неправомерным.

"Верховная рада, в которой спикер не может предъявить 226 представителей коалиции, является незаконной. Принятые ею законы являются не законами, а преступлениями. Закон про язык сейчас уже не актуален и не нужен. Это все было частью предвыборной агитации. То, что сегодня народные депутаты поддержали этот законопроект, абсолютно противоречит тому, что избрал народ Украины", - подчеркнул политик.