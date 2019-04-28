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Рабінович: законопроект "Самопомочі" про повноваження президента - це спроба держперевороту

Новини » Політика    28.04.2019 - 12:19
Рабінович: законопроект "Самопомочі" про повноваження президента - це спроба держперевороту
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

Рабінович заявив, що законопроект "Самопомочі" робить президента "ручною мавпочкою"

Законопроект "Про президента" партії "Самопоміч" може обмежити цілий ряд повноважень глави держави, що є спробою державного перевороту. Таку думку в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив народний депутат і голова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Законопроект, який подала "Самопоміч", робить президента "ручною мавпою". Повноваження президента виписані в Конституції, а не в законі, скасувати законами Конституцію не можна. Але з 1991 року, послідовно порушуючи Конституцію, різні президенти вносили різні зміни", - пояснив парламентарій.

Народний депутат вважає, що в той час, коли новообраний глава України ще не вступив у свої повноваження, прийняття закону "Про президента" може розцінюватися як спроба державного перевороту.

"Я вважаю, що нам потрібно визначитися, яку країну ми будуємо - президентську чи парламентську. Але в ситуації, коли президент переміг тиждень тому, ще не вступив на свою посаду, а депутати чотири з половиною роки плекали його повноваження, а зараз прозріли і вирішили, що потрібно забрати їх у президента.. Я вважаю, що це або спроба державного перевороту, або спроба підмінити волевиявлення громадян нашої країни. І роблять це фактично представники однієї області. Наскільки це законно? Думаю, відповідь очевидна", - підсумував Рабінович.

Раніше глава партії "Опозиційна платформа - За життя" засудив прийняття Верховною радою закону "Про функціонування української мови як державної", назвавши його неправомірним.

"Верховна рада, в якій спікер не може пред'явити 226 представників коаліції, є незаконною. Прийняті нею закони є не законами, а злочинами. Закон про мову зараз вже не актуальний і не потрібен. Це все було частиною передвиборчої агітації. Те, що сьогодні народні депутати підтримали цей законопроект, абсолютно суперечить тому, що обрав народ України", - підкреслив політик.

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