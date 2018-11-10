Рабинович: задача номер 1 - вывести единого кандидата от оппозиции во второй тур и победить

Фото: Вадим Рабинович и Юрий Бойко (пресс-служба)

Рабинович и Бойко договорились об объединении и создании "Объединенной оппозиционной платформы - За життя"

Основная задача оппозиции на данный момент - вывести единого кандидата от юга, востока и центра Украины во второй тур президентских выборов и победить. Такое мнение высказал народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала NewsOne.

"Задача номер один - вывести кандидата от юга, востока и центра Украины во второй тур президентских выборов и победить, и таким образом сломать систему вакханалии, построенной этой властью. Пора понять, что так жить мы больше не можем - это не Европа. Поэтому два самых рейтинговых кандидата юга, востока и центра страны - Бойко и Рабинович - объединились в единую структуру. И это означает, что у единого кандидата есть все шансы победить", - заявил нардеп.

Он также отметил, что политики, которые выступают против объединенной оппозиции и идут на выборы сепаратно - предают интересы своих избирателей.

"Каждый, кто сегодня говорит, что не нужно идти на выборы, кто говорит, что не нужно объединяться - он предает избирателей, потому что только единой колонной мы можем спасти страну от того, что происходит", - считает парламентарий.

По мнению Рабиновича, "Оппозиционная платформа - За життя" станет основой, к которой вскоре присоединятся и другие оппозиционные силы Украины.

"Если говорить о парламентских выборах, я уверен, что на нашей платформе появятся десятки, если не сотни других организаций и партий. И это будет второй этап", - отметил политик.

Ранее лидеры оппозиционных политических сил - председатель партии "За життя", народный депутат Вадим Рабинович и глава парламентской фракции "Оппозиционный блок", народный депутат Юрий Бойко - подписали соглашение об объединении и создании "Объединенной оппозиционной платформы - За життя".

"Это исторический день для Украины, потому что создана платформа для оппозиционных сил, которые должны объединиться, остановить вакханалию этой власти. Есть три пункта, по которым мы однозначно сходимся, и на основании которых приглашаем к объединению всех. Первый - установка безусловного мира в стране. Второй - прекращение экономического геноцида украинского народа. И третий - создание независимой нейтральной страны - Швейцарии Восточной Европы", - заявил Рабинович.