Рабінович: завдання номер 1 - вивести єдиного кандидата від опозиції у другий тур і перемогти

Фото: Вадим Рабінович і Юрій Бойко (прес-служба)

Рабінович і Бойко домовилися про об'єднання і створення "Об'єднаної опозиційної платформи - За життя"

Основне завдання опозиції на даний момент - вивести єдиного кандидата від півдня, сходу і центру України у другий тур президентських виборів і перемогти. Таку думку висловив народний депутат України та лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович в прямому ефірі телеканалу NewsOne.

"Завдання номер один - вивести кандидата від півдня, сходу і центру України у другий тур президентських виборів і перемогти, і таким чином зламати систему вакханалії, побудованої цією владою. Пора зрозуміти, що так жити ми більше не можемо - це не Європа. Тому два найбільш рейтингових кандидата півдня, сходу і центру країни - Бойко і Рабінович - об'єдналися в єдину структуру. І це означає, що у єдиного кандидата є всі шанси перемогти", - заявив нардеп.

Він також зазначив, що політики, які виступають проти об'єднаної опозиції і йдуть на вибори сепаратно - зраджують інтереси своїх виборців.

"Кожен, хто сьогодні говорить, що не треба йти на вибори, хто говорить, що не потрібно об'єднуватися - він зраджує виборців, тому що тільки єдиною колоною ми можемо врятувати країну від того, що відбувається", - вважає парламентарій.

На думку Рабіновича, "Опозиційна платформа - За життя" стане основою, до якої незабаром приєднаються і інші опозиційні сили України.

"Якщо говорити про парламентські вибори, я впевнений, що на нашій платформі з'являться десятки, якщо не сотні інших організацій і партій. І це буде другий етап", - зазначив політик.

Раніше лідери опозиційних політичних сил - голова партії "За життя", народний депутат Вадим Рабінович та голова парламентської фракції "Опозиційний блок", народний депутат Юрій Бойко підписали угоду про об'єднання і створення "Об'єднаної опозиційної платформи - За життя".

"Це історичний день для України, тому що створена платформа для опозиційних сил, які повинні об'єднатися, зупинити вакханалію цієї влади. Є три пункти, за якими ми однозначно сходимося, і на підставі яких запрошуємо до об'єднання всіх. Перший - встановлення безумовного миру в країні. Другий - припинення економічного геноциду українського народу. І третій - створення незалежної нейтральної країни - Швейцарії Східної Європи", - заявив Рабінович.