Рабинович: "языковой закон" может спровоцировать конфликт на годы вперед

Русскоговорящие граждане Украины любят ее не меньше тех, кто говорит на украинском, а языковой закон только разделяет украинцев. Об этом заявил народный депутат и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович.

"На самом деле, это паразиты ситуацию с украинским языком перекрутили. Не посылают людей на фронт, в окопы за то, что они не говорят на украинском. Я не думаю, что русскоговорящие граждане Украины любят ее меньше, чем те, кто говорит на украинском. Мы все любим Украину", – считает парламентарий.

По его словам, исторически еще со времен СССР в нашей стране сложилась двуязычная ситуация.

"Но мы все так родились, что были единой большой семьей, где один говорит по-русски, другой – по-украински. Потому, когда развалился Союз, осталось много людей, кто не так хорошо говорит на украинском, как некоторые нынешние товарищи. Хорошо это или плохо? Так произошло", – подчеркнул народный депутат.

При этом политик настаивает на том, что украинский язык нужно учить обязательно.

"Я считаю, что обязательно нужно учить украинский язык. И мои дети его учат. Я, как и миллионы людей, думаю на русском. Так уж сложилось. Если вы считаете, что нас должны сломать, называть моральными уродами, которые не имеют права услышать спектакль или стихотворение на русском, то посмотрим, получится ли это у вас. Чем больше будете ломать, тем больше люди будут сопротивляться и смотреть русские фильмы. Чем больше вы запрещаете, тем больше сегодня в интернете смотрят запрещенное", – заявил глава "Оппозиционной платформы – За життя".

Также народный депутат считает, что принятие языкового закона оттолкнет от Украины регионы, которые сегодня не подчиняются Киеву.

"Власть врет о том, что хочет вернуть Крым и Донбасс. Ведь языковой закон нас к жителям этих регионов не приближает. Власть еще больше отталкивает крымчан от Украины. Порошенко и парламент, которых поддерживает 3% населения, этим законом усилили раскол в обществе, спровоцировав конфликт на годы вперед", – резюмировал Рабинович.