Рабинович: все, что зарабатывает Украина, уходит на выплату по кредитам 

"Сегодня все, что мы зарабатываем, вынуждены платить по процентам за кредиты. Даже поднимаясь с колен, мы будем платить еще больше", - заявил Рабинович.

По его мнению, нам нужно сесть за стол с Международным валютным фондом и сказать, что "мы не намерены платить проценты за незаконно выданные кредиты".

При этом политик не понимает, почему все так боятся слова "дефолт".

"Единственное, что не смогут сделать простые украинцы, так это купить европейские облигации по сниженной цене. Власть считает, что эта проблема действительно сильно интересует и волнует украинцев? Думаю, нет! Их волнует, как выжить в стране, где уровень зарплат, пенсий и жизни ниже африканского", - резюмировал Рабинович.