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Рабинович: власть загнала украинцев в нищету, прикрываясь лозунгами

Новости » Политика    02.05.2019 - 11:02
Рабинович: власть загнала украинцев в нищету, прикрываясь лозунгами
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба нардепа)

Рабинович заявил, что Порошенко не смог оправдать кредит доверия, выданный ему народом

Уходящая власть, прикрываясь лозунгами лживого патриотизма, довела страну до того, что даже традиционный украинский борщ у нас стал деликатесом. Об этом в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина" заявил глава политической партии "Оппозиционная платформа - За життя", народный депутат Украины Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Под лозунгами лживого патриотизма нашу страну нещадно грабили 4,5 года. Нас заставляли идти в нищету дружными колоннами только потому, что кто-то мог на этом наживаться", - подчеркнул парламентарий.

Политик уверен, что президент Украины Петр Порошенко не смог оправдать кредит доверия, выданный ему народом.

"У Петра Порошенко был самый большой кредит доверия. Он должен был строить великую Украину, но вместо этого началось то, что началось. Сегодня я хочу "поблагодарить" его за правительство Арсения Яценюка, за правительство Владимира Гройсмана, за всех тех, кто разграбил страну", - отметил народный депутат.

Рабинович подчеркнул, что из-за неумелых поступков нынешней власти для украинцев деликатесом стало даже такое традиционное национальное блюдо, как борщ.

"Я хочу "поблагодарить" Порошенко за капусту по 46 гривен, свеклу и морковь по 21 гривне, за лук по 36 и картофель по 18. У нас продаются египетские апельсины по 21 гривне и бананы по 35. В стране, в которой борщ стал деликатесом!", - резюмировал Рабинович.

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