Рабінович: влада загнала українців у злидні, прикриваючись гаслами

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

Рабінович заявив, що Порошенко не зміг виправдати кредит довіри, виданий йому народом

Влада, що йде, прикриваючись гаслами брехливого патріотизму, довела країну до того, що навіть традиційний український борщ у нас став делікатесом. Про це в ефірі авторської програми "Хто кому Рабінович" на телеканалі "112 Україна" заявив голова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат України Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Під гаслами брехливого патріотизму нашу країну нещадно грабували 4,5 роки. Нас примушували йти в убогість дружніми колонами тільки тому, що хтось міг на цьому наживатися", - підкреслив парламентарій.

Політик упевнений, що президент України Петро Порошенко не зміг виправдати кредит довіри, виданий йому народом.

"У Петра Порошенка був самий великий кредит довіри. Він повинен був будувати велику Україну, але замість цього почалося те, що почалося. Сьогодні я хочу "подякувати" йому за уряд Арсенія Яценюка, за уряд Володимира Гройсмана, за всіх тих, хто розграбував країну", - зазначив народний депутат.

Рабінович підкреслив, що через невмілі вчинки нинішньої влади делікатесом для українців стала навіть така традиційна національна страва, як борщ.

"Я хочу "подякувати" Порошенку за капусту по 46 гривень, буряк і моркву по 21 гривні, за цибулю по 36 і картоплю по 18. У нас продаються єгипетські апельсини по 21 гривні і банани по 35. В країні, в якій борщ став делікатесом!", - резюмував Рабінович.