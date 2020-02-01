Рабинович: власть управляет страной, как завоеватели

Завоеватели не могут быть строителями страны. Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала NewsOne, комментируя законодательные инициативы власти.

Рабинович считает, что в своих действиях власть переходит грани разумного.

"У нас 80-летнюю бабушку полицейские задерживают только за то, что она вышла на улицу с советской звездой! В Ивано-Франковске банда фашистов в соответствующей форме хоронила своего человека - и ни полиция, ни СБУ на это не реагируют", - добавил Рабинович.

По его мнению, не может быть ситуации, когда когда 8-10% людей запугивают страну.

"Но нам нужно перестать их бояться! Мы не должны бояться "потураевых" и "ткаченок", которые хотят ввести закон "О медиа" и закрыть нам рот. Им это необходимо для рассказов, что мы живем лучше всех. Чтобы этого не случилось, всем нам нужно понять: фашисты не могут быть строителями страны - к ним нужно относиться как к завоевателям", - резюмировал Вадим Рабинович.

Напомниим, ранее Рабинович заявил, что в Украине нужно начинать строить "Швейцарию Восточной Европы", а не искать приюта в европейским странах.