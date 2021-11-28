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Рабинович: власть считает 90% населения "агентами Кремля"

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Киев, Воскресенье 28 ноября 2021 09:57
Рабинович: власть считает 90% населения "агентами Кремля" Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович считает, что в Украине клеймят каждого, кто против власти, "путинским агентом" или "агентом Кремля".

Об этом он заявил в эфире "Украина 24".

"Напомню заявления высшего руководства Украины, в частности, начальника Генштаба, который утверждал следующее: "Россия точно готовиться к нападению!.. Нападать будут с Беларуси и Крыма. Но перед этим они выведут людей на улицу против тарифов, вакцины и экономической ситуации в стране…". Поскольку "дьявол скрыт в мелочах", перевожу озвученное чиновником на русский язык: каждый, кто против власти, становится "путинским агентом" и "агентом Кремля", - заявил политик.

В то же время он считает, что уже после первого веерного отключения власть должна уйти в отставку.

"Да, какое-то время можно молчать. Но мы подошли к порогу уничтожения своей страны ради того, чтобы продержаться в кресле год-два, поэтому молчать больше нельзя! Украина - не страна одного человека! Мы выбирали президента с расчетом на то, что, его управление "экономической машиной" вытянет нас из пропасти, в которую страна погрузилась в 2014 году. Но, как видим, все обещания - это пустые слова", - резюмировал Рабинович.

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Кремль Рабинович
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