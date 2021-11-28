Рабинович: власть считает 90% населения "агентами Кремля"

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович считает, что в Украине клеймят каждого, кто против власти, "путинским агентом" или "агентом Кремля".

"Напомню заявления высшего руководства Украины, в частности, начальника Генштаба, который утверждал следующее: "Россия точно готовиться к нападению!.. Нападать будут с Беларуси и Крыма. Но перед этим они выведут людей на улицу против тарифов, вакцины и экономической ситуации в стране…". Поскольку "дьявол скрыт в мелочах", перевожу озвученное чиновником на русский язык: каждый, кто против власти, становится "путинским агентом" и "агентом Кремля", - заявил политик.

В то же время он считает, что уже после первого веерного отключения власть должна уйти в отставку.

"Да, какое-то время можно молчать. Но мы подошли к порогу уничтожения своей страны ради того, чтобы продержаться в кресле год-два, поэтому молчать больше нельзя! Украина - не страна одного человека! Мы выбирали президента с расчетом на то, что, его управление "экономической машиной" вытянет нас из пропасти, в которую страна погрузилась в 2014 году. Но, как видим, все обещания - это пустые слова", - резюмировал Рабинович.