Рабінович: влада вважає 90% населення "агентами Кремля"

Співголова партії "Опозиційна платформа - за життя" Вадим Рабінович вважає, що в Україні таврують кожного, хто проти влади, "путінським агентом" або "агентом Кремля".

"Нагадаю заяви вищого керівництва України, зокрема, начальника Генштабу, який стверджував наступне:" Росія точно готуватися до нападу!.. Нападатимуть з Білорусі та Криму. Але перед цим вони виведуть людей на вулицю проти тарифів, вакцини та економічної ситуації в країні...". Оскільки "диявол прихований в дрібницях", перекладаю озвучене чиновником на російську мову: кожен, хто проти влади, стає" путінським агентом "і" агентом Кремля", - заявив політик.

Водночас він вважає, що вже після першого віялового відключення влада повинна піти у відставку.

"Так, якийсь час можна мовчати. Але ми підійшли до порогу знищення своєї країни заради того, щоб протриматися в кріслі рік-два, тому мовчати більше не можна! Україна - не Країна однієї людини! Ми вибирали президента з розрахунком на те, що, його управління "економічною машиною" витягне нас з прірви, в яку країна занурилася у 2014 році. Але, як бачимо, всі обіцянки - це порожні слова", - резюмував Рабінович.