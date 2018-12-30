Рабинович: власть искала на меня компромат, но так ничего и не нашла

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба нардепа)

Рабинович пообещал показать результаты своих голосований в Раде

Народный депутат, лидер "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Рабинович заявил, что власть искала на него компромат, но так ничего и не нашла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление парламентария в эфире "112 Украина".

"По мне открыли десятки уголовных дел. Начиная с того, что я гражданин Израиля и России, заканчивая вообще непонятно чем, что я до сих пор понять не могу. И все дела позакрывали, пройдя все инстанции. Я читал, например, ответы из Израиля, что не являюсь гражданином этой страны. Власть искала на меня компромат, открывала уголовные дела, но так ничего и не нашла. Нельзя в темной комнате найти черную кошку, если ее там нет", - заявил парламентарий.

По его словам, довольно просто проверить, кто из оппозиции голосует вместе с провластными фракциями, а кто - нет.

"За четыре года в парламенте я ни разу не проголосовал за бюджет, за убийственные для страны реформы. Достаточно зайти на сайт Рады и проверить, за что я голосовал. И заодно посмотрите на голосования той части "Оппозиционного блока", которая не вошла в "Оппозиционную платформу - За життя". И тогда вам станет понятно, кто сотрудничает с властью, а кто - реальная оппозиция", - заявил парламентарий.

Политик пообещал результаты своих голосований в парламенте показать, как отчет перед избирателями.

"Я не приходил в политику зарабатывать, я состоявшийся человек. Я пришел потому, что верю - могу изменить ситуацию в стране. Хотя, как другие, триста раз мог уехать куда-нибудь в Лондон. Но я хочу здесь жить, у меня ребенок учится в украинской школе. Я люблю свою страну и считаю, что в 20 раз лучше некоторых знаю, как вывести страну из кризиса. И в 30 раз лучше умею договариваться с соседями на Севере, Западе, Востоке и Юге", - подытожил Рабинович.